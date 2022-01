Bowlingbahn in Brachstedt bei Halle stürzt nach Feuersbrunst ein

Gegen 22 Uhr ist am Sonntagabend in Brachstedt ein Großbrand in einer Bowlingbahn ausgebrochen. Der Schaden liegt im sechstelligen Eurobereich.

Brachstedt/Halle/ (Saale)/MZ - Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, Flammen erhellten den Nachthimmel: In Brachstedt (nördlicher Saalekreis) ist am Sonntagabend ein verheerender Großbrand in einer Bowlingbahn ausgebrochen. Gegen 22 Uhr war der Notruf in der Leitstelle Halle eingegangen. Offenbar brach das Feuer im Technikbereich der zwölf Jahre alten Anlage aus. Ein Mitarbeiter, der sich zu dem Zeitpunkt vor Ort befand, schaltete die Stromzufuhr aus - doch die Flammen ließen sich nicht mehr stoppen. Sie fraßen sich durch das Holz des Gebäudes und brachten das Dach zum Einsturz.

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte sie die Bowlingbahn nicht retten. Foto: Dirk Skrzypczak

„Als wir eintrafen, befanden sich keine Personen mehr im Haus“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr der MZ. Aus mehreren Ortschaften waren die Wehren nach Brachstedt geeilt. Bis nach Mitternacht kämpften sie, um ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Gaststätte zu verhindern. Die Bowlingbahn wurde komplett zerstört. Der Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen.

Zahlreiche Wehren waren in der Nacht zum Monatg vor Ort. Foto: Dirk Skrzypczak

Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Experten der Kripo werden erst am Montag ihre Arbeit aufnehmen - wenn sie den Brandort betreten können. Von der Bowlingbahn sind nu noch die Grubdmauern übrig.