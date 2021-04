Botanischer Garten in Halle öffnet wieder - ein Rundgang

Halle (Saale) - Lange waren die schmiedeeisernen Tore des botanischen Gartens für Besucher geschlossen – und das nicht nur, weil das grüne Areal am Kirchtor alljährlich von Oktober bis März praktisch im Winterschlaf liegt. Auch wenn natürlich in dieser Zeit im botanischen Garten als Einrichtung der halleschen Universität weiterhin gearbeitet, geforscht und gelehrt wurde und wird. Corona hat, wie vielen anderen öffentlichen Einrichtungen, einer Öffnung bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Botanischer Garten Halle Matthias Hoffmann ist Chef im Garten (Foto: Steffen Schellhorn)

Nun aber steht der Garten, der für viele Hallenser und auch Gäste der Stadt ein beliebtes Ausflugsziel mitten im Zentrum ist, allen Natur- und Botanikfreunden wieder offen. Am Samstag, 1. Mai, wird die diesjährige Saison am Kirchtor nun endlich eröffnet – sehr zur Freude vieler Besucher. „Derzeit können wir pandemiebedingt leider nur die Außenanlagen öffnen“, so Matthias Hoffmann, Kustos der Einrichtung. Gewächshäuser und das Palmenhaus bleiben zwar noch geschlossen, dennoch lohnt sich ein Besuch.

Fast wie ein tropischer Wald muten die blühenden Kaiserkronen an. (Foto: Steffen Schellhorn)

„Derzeit sind jede Menge Frühblüher im botanischen Garten zu bewundern“, so Hoffmann. Vor allem im Bereich des Eingangs sind diese zu finden, dort stehen zum Beispiel verschiedene, auch seltene Tulpensorten in voller Blüte, ebenso die imposante Kaiserkrone oder auch das gelb blühende Adonisröschen. „Nur der legendäre Taschentuchbaum, der stets viele Schaulustige anzieht, blüht noch nicht“, so Hoffmann.

Ein Traum in Gelb und Violett: die Gemeine Kuhschelle (Foto: Steffen Schellhorn)

Insgesamt beherbergt das fünf Hektar große Gelände am Kirchtor rund 12.000 Pflanzenarten. Angelegt vor über 300 Jahren, gilt der botanische Garten Halle als erster dieser Art im damaligen Preußen. Diese Gärten dienten zunächst vor allem dazu, Medizinstudenten mit den damals bekannten Heilpflanzen vertraut zu machen – daher die Bezeichnung „Hortus medicus“, also Arzneigarten. Als solche standen sie zumeist unter der Leitung der medizinischen Fakultäten - so auch in Halle. 1698 im Zuge der Universitätsgründung entstanden, waren die ersten Flächen Teil der kurfürstlichen Gärten und eine Schenkung an die Universität.

Querschnitt der Pflanzengeographie weltweit

Den halleschen Arzneigarten richtete der damalige Professor für theoretische Medizin, Georg Ernst Stahl, ein. Damals musste der Garten zu seinem Erhalt noch durch den Anbau von Obst und Gemüse gestützt werden. Die heutige, thematisch gegliederte Freilandpflanzensammlung, der Garten mit den alpinen Pflanzen sowie die Wald- und Steppengebiete repräsentieren nun sowohl für Laien als auch für die Forschung einen Querschnitt der Pflanzengeographie weltweit.

Eine Wiese voller Tulpen erwartet Besucher im botanischen Garten Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

Für Besucher gelten auf dem Gelände die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Der Besuch ist nur mit einem aktuellen negativen Coronatest einer offiziellen Teststelle, der an der Kasse vorgezeigt werden muss, gestattet. (mz)

Botanischer Garten am Kirchtor, Mo bis Fr 14-18 Uhr, Sa und So 10-18 Uhr