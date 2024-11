Halle/MZ. - Bei Arbeiten auf der Eisdom-Baustelle in der Blücherstraße in Halle Neustadt sind Arbeiter am Montagnachmittag auf einen verrosteten Gegenstand gestoßen. Sie hielten ihren Fund für eine alte Bombe oder Granate. In Halle tauchen auf Baustellen immer wieder alte Munition aus dem zweiten Weltkrieg auf. Bei solchen Vermutungen gilt besondere Vorsicht. Die Polizei sperrte daher sicherheitshalber die Straße ab und rief den Kampfmittelbeseitigungsdienst.

