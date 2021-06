Bombe in Halle erfolgreich entschärft

Halle (Saale) - Glückliches Ende des Bombenfunds auf der Silberhöhe. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Baustelle des Fußball-Nachwuchsleistungszentrums an der Willi-Bredel-Straße ist am Dienstagmittag erfolgreich entschärft worden. Der Blindgänger kommt nun in den Zerlegebetrieb des Landes in der Altmark. Dort wird er kontrolliert vernichtet.

Polizei und Feuerwehr ist in Halle Silberhöhe vor Ort (Foto: Dirk Skrzypczak)

Es handelte sich bereits um den zehnten Bombenfund auf der Baustelle im Stadtteil Silberhöhe seit Beginn der Tiefbauarbeiten im Herbst 2020. Erneut war für die Entschärfung rund um die Fundstelle eine Barriere aus mit Sand gefüllten Stahlcontainern errichtet worden. So konnte eine Evakuierung der am Rand der Gefahrenzone liegenden Wohnhäuser weitestgehend vermieden werden, teilte die Stadt Halle mit. Nur 16 Hallenserinnen und Hallenser und Teile der anliegenden Gartensparten waren betroffen. (mz)