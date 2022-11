Bluttat der Zwillingsschwestern in Neustadt - Passanten schildern vor Gericht verwirrende Lage

Ein Mann, der nach mehreren Messerstichen zusammenbricht, ein aggressiver Hund und eine schreiende Frau - Am Landgericht Halle haben nun Zeugen berichtet, was sie im Mai auf der Zubringerstraße gesehen haben.

Halle (saale)/MZ - Als die junge Polizeibeamtin an jenem Nachmittag im Mai 2022 in der Weststraße in Halle-Neustadt eintraf, habe der Mann schon am Boden gelegen, dem zuvor mehrere Stichverletzungen zugefügt wurden. Neben ihm hätten zwei Frauen gesessen – eine hielt ein Kind im Arm, die andere habe einen Hund bei sich gehabt. So erzählt es die Polizistin an diesem Montag im Landgericht.