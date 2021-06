Blumenhändler Hanisch gibt Geschäft in Halles Hauptbahnhof auf

Halle/MZ - Rückschlag für Bahnreisende und Besucher des Hauptbahnhofs in Halle: Zum 1. Juli gibt der Blumenhändler Hanisch sein Geschäft im Bahnhofsgebäude auf. Derzeit läuft dort der Ausverkauf. „Ich kann die Entscheidung des Unternehmens nur bedauern. Offenbar war das Geschäft schwierig“, sagte Bahnhofsmanager Karsten Kammler der MZ. Hanisch wollte sich über die Gründe für den Auszug nicht äußern. Der Betrieb aus Leipzig will Halle aber die Treue halten und wird künftig in der Händelgalerie in der Großen Ulrichstraße ansässig. „Wir freuen uns, dass wir weiter in der Stadt präsent sein dürfen“, erklärte das Unternehmen gegenüber der MZ.

Unklar ist, was nun aus dem leeren Blumenladen im Hauptbahnhof wird. Bislang ist Kammler mit seinen Bemühungen gescheitert, einen floralen Nachmieter zu finden. „Selbst die großen Ketten haben abgewunken. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich ein Blumengeschäft im Bahnhof nicht rentiert.“ Stattdessen könnte in das Geschäft ein Unverpackt-Laden ziehen.

Unterdessen gehen im Bahnhofsgebäude die Arbeiten weiter. Die Bahn hat die alten analogen Werbetafeln abnehmen lassen. „So kommt die Architektur der Halle besser zum Tragen“, so Kammler. Außerdem arbeitet er mit seinem Team an Beleuchtungskonzepten - innen wie außen. Am 3. Oktober, zu den zentralen Feierlichkeiten am Tag der Deutschen Einheit, soll der Bahnhof im Dunkeln spektakulär illuminiert werden. Auf ein eigenes Bahnhofsfest am Feiertag will die Bahn coronabedingt jedoch verzichten.