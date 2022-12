Blokker, Xenos, Factory Market – Das passiert mit dem ehemaligen Kaufhaus in der Großen Ulrichstraße

Mitten in der Innenstadt von Halle steht das eindrucksvolle Gebäude in der Großen Ulrichstraße 13 bis 15 bereits länger leer. Zuletzt hatte in dem Kaufhaus das Berliner Startup Unternehmen „Factory Market“ verkauft. Wie steht es um die Zukunft des denkmalgeschützten Gebäudes?

Ehemaliges Kaufhaus Leonhardt und Schlesinger in der Großen Ulrichstraße 13-15 in Halle

Halle (Saale)/MZ - Grau und müde ragt die Fassade des ehemaligen Kaufhauses Leonhardt und Schlesinger in der Großen Ulrichstraße 13 bis 15 in Halle in den Himmel. Das mehrstöckige Gebäude aus dem Jahr 1896 ist denkmalgeschützt und steht seit einigen Jahren bis auf eine temporäre Nutzung leer. Das einst pompöse Kaufhaus beherbergte schon viele Geschäfte. In seiner früheren Geschichte waren es unter anderem Textil-, Schuhwaren-, und der Eisenwarenhändler Curt Leonhardt.