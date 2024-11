Verwundert reiben sich derzeit Autofahrer in Halle die Augen. In Halle-Neustadt sind die Blitzersäulen verschwunden. Das ist der Grund dafür.

Halle (Saale)/MZ. - Große Verwunderung herrschte in den vergangenen Tagen bei den Hallensern. An der Magistrale in Halle-Neustadt und an der Europachaussee wurden plötzlich die Geschwindigkeitsmessanlagen abgebaut. Wird nun in Halle nicht mehr geblitzt?, war deshalb die große Frage. Doch dem ist natürlich nicht so. Die Stadt teilte zum Blitzer auf der Europachaussee mit: