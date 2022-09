Seit Beginn des neuen Schuljahres lernen viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an Schulen in Halle. Mehrere Stadträte kritisieren jetzt, dass einzelne Schulen überlastet werden könnten.

Halle (Saale)/MZ - Von „einer großen Unwucht“ sprach Andreas Schachtschneider (Hauptsache Halle/Freie Wähler) am Dienstagabend im Bildungsausschuss, als es um ukrainische Schüler an halleschen Schulen zum Beginn des neuen Schuljahres ging. So würden an der Friedländer Gesamtschule mit ihren zwei Ankunftsklassen über hundert ukrainische Schüler unterrichtet.