Betrunkener greift in Halle einen Zugbegleiter an

Halle/MZ. - Drei Männer haben am Hauptbahnhof in Halle (Saale) mutmaßlich einen Zugbegleiter angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des 2. Novembers. Wie die Polizei nun mitteilt, wurden die Beamten zu den Bahnsteigen 12/13 gerufen. Beim Eintreffen am Bahnhof begegneten sie bereits in der Haupthalle Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn, die einer Gruppe augenscheinlich alkoholisierter Männer folgten. Einer der Tatverdächtigen floh, die anderen beiden konnten die Polizisten festhalten.

Nachdem die Beamten die Identität der Männer feststellten, befragten sie den Zugbegleiter. Er gab laut der Polizei an, dass er im Bereich des Treppenaufgangs zum Bahnsteig 12/13 mit seinem Handy in der Hand auf einen Zug gewartet habe. Die drei betrunkenen Männer und eine Frau seien die Treppen hinauf gekommen, wobei sich einer von ihnen übergab. Ein anderer habe den Zugbegleiter daraufhin angepöbelt und gefragt, ob er ein Foto gemacht habe. Das habe der Zugbegleiter verneint.

Einer der Gruppe sei dann unvermittelt auf das Opfer zugekommen und habe ihm eine sogenannte Kopfnuss gegeben, wovon ihn seine Begleiter wohl abhalten wollten. Danach sei die gesamte Gruppe in Richtung Personentunnel gegangen. Der Zugbegleiter klagte über Schwindel, starke Schmerzen und hatte der Polizei zufolge eine auffällige Schwellung auf der Stirn. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Angegriffenen für weitere Untersuchungen in ein Klinikum.

Die Polizisten nahmen den 21-jährigen Beschuldigten mit zur Dienststelle der Bundespolizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille, so die Polizei. Auch die Personalien der bis dahin unbekannten Frau als Zeugin konnten die Beamten aufnehmen. Der mutmaßliche Täter durfte die Dienststelle mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung verlassen.