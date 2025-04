Die Bernburger Kneipennacht begeisterte auch in diesem Jahr.

Musik und volle Kneipen in Bernburg

Gute Stimmung herrschte auch bei dieser Männertruppe, die in den Bernburger Kneipen unterwegs war.

Bernburg/MZ. - Die Kneipennacht in Bernburg ist längst zu einer festen Tradition für Gäste geworden, die das Nachtleben der Stadt entdecken möchten. Am Wochenende war es mit zehn Musikacts wieder so weit: Die Straßen füllten sich mit fröhlichen Menschen, die auf den Beginn des kultigen Abends warteten.