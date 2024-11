Halle (Saale)/MZ. - Gespannt sitzen rund einhundert Schulkinder in roten Kinosesseln, als sich der Vorhang zur Leinwand öffnet. „Ja ich bin ein scheiß Flüchtling. Und jetzt?!“ So beginnt der Film „Sieger sein“, in dem ein geflüchtetes Mädchen aus Kurdistan in einer Berliner Schule ankommt. Sie spricht kaum Deutsch und wird von ihren Mitschülern deswegen gehänselt. Als sie Teil der Mädchen Fußballmannschaft wird, gewinnt sie an Selbstvertrauen und den Respekt ihrer Klassenkameraden.

