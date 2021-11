Beschädigte Fenster: Großeinsatz der Polizei an Grundschule Glaucha in Halle - 18-Jähriger festgenommen

Halle (Saale)/MZ/lin/dsk - Am Freitagvormittag ist es an der Grundschule Glaucha in der Heinrich-Pera-Straße in Halle aufgrund von massiven Beschädigungen am Gebäude zu einem Großeinsatz der halleschen Polizei gekommen. Wie die Schule auf ihrer Homepage mitteilte, wurden die Fenster so stark beschädigt, dass sie „umgehend“ die Polizei gerufen haben. Das bestätigten die Beamten am Freitagnachmittag und teilten mit, dass es sich jeweils um kreisrunde Beschädigungen an der äußeren Scheibe der Doppelverglasung handelt.

Die Fenster der Schule weisen kreisrunde Beschädigungen an der äußeren Scheibe der Doppelverglasung auf. Dirk Skrzypczak

Daraufhin hatte die Polizei das Gelände um die Heinrich-Pera-Straße auf Höhe der Schule weiträumig abgeriegelt und eine Sperrung des Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs veranlasst. Keine Person wurde verletzt.

An der Grundschule Glaucha ist es zu einem Großeeinsatz der Polizei gekommen. (Foto: Johannes Stein)

Schüler, die in den betreffenden Klassenzimmern unterrichtet wurden, kamen zeitweise in anderen Räumen unter, um eine eventuelle Gefährdungen auszuschließen. Dort wurden sie zunächst betreut. Es habe keine Evakuierung gegeben. Besorgte Eltern konnten ihre Kinder über den Eingang an der Bertramstraße abholen.

Polizisten in voller Einsatzmontur und mit MP bewaffnet sind jetzt gegenüber der Schule in einen Wohnblock eingerückt. Möglicherweise ist der Angriff auf die Schule von dort erfolgt. Dirk Skrzypczak

Parallel dazu leitete die Kriminalpolizei vor Ort umfangreiche Ermittlungen ein. Dabei ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass die Tat aus einem Mehrfamilienhaus gegenüber der Schule heraus begangen wurde. Gegen 12.00 Uhr sind Polizisten in voller Einsatzmontur und mit MP bewaffnet gegenüber der Schule in einen Wohnblock eingerückt. Die betreffende Wohnung wurde geprüft und ein 18-jähriger tatverdächtiger Mann angetroffen.

Polizisten im Einsatz an der Grundschule Glaucha. Dirk Skrzypczak

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten eine Druckluftwaffe, welche sie sicherstellten. Der Mann wurde für weitere Maßnahmen zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen den 18-Jährigen werden nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen.

Der Bereich vor der Schule blieb vorerst gesperrt. Die Polizei betonte, dass keine Gefahr für Anwohner und Schüler bestand.