Berufsschule BBS V in Halle erhält Drohungen: Großeinsatz der Polizei beendet - keine akute Gefahr

Halle (Saale) - In Halle hat die Polizei mit einem Großaufgebot zwei Berufsschulstandorte der BBS V abgeriegelt. Nach MZ-Informationen hatte die Schulleitung gegen 7.30 Uhr Alarm ausgelöst. Eine Polizeisprecherin sprach gegenüber der MZ davon, dass mehrere Straftaten angedroht worden sind.

Großaufgebot an zwei Berufsschulstandorten der BBS V. (Foto: Skrzypczak)

Nähere Hintergründe liegen nicht vor. Die Schulleitung entschloss sich, beide Schulstandorte in der Klosterstraße sowie am Uniring zu räumen. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sind angerückt, unter anderem am Standort am Uniring.

Großeinsatz der Polizei in Halle. (Foto: Dirk Skrzypczak)

400 Lehrer und Schüler wurden evakuiert oder seien erst gar nicht in die Schule gekommen, so die Polizei. Der Einsatz hatte mehrere Stunden angedauert und es waren mehr als 100 Personen beteiligt. Gegen 17.00 Uhr wurden die Durchsuchungen beendet.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen bestand zu keiner Zeit eine akute Gefahr für Personen. Dennoch wird die Behörde die Ermittlungen wegen Androhungen von Straften fortführen, hieß es weiter.

Der Schulbetrieb soll am Dienstag wieder regulär aufgenommen werden. Damit sich Schüler und Lehrpersonal sicher fühlen, wird die an den folgenden Tagen präsent sein.