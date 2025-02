Halle (Saale)/MZ - Der 23. Februar ist für Halle ein wichtiges Datum. Das war schon in der Vergangenheit so. Vor 340 Jahren wurde Händel an diesem Tag geboren. Und es ist eine besondere Fußnote der Geschichte, dass am heutigen Sonntag ein neuer OB gewählt wird – just am 68. Geburtstag des zurückgetretenen Amtsvorgängers Bernd Wiegand.

Und so endet für die Stadt auch eine quälend lange Hängepartie, die nicht als Glanzstunde der Demokratie in den Akten des Stadtarchivs Einzug finden wird. Im April 2021 war Wiegand vom Stadtrat angesichts seines Lavierens in der Impfaffäre vorläufig vom Dienst supendiert worden. Diese Vorläufigkeit dauerte über drei Jahre – ein Unding. Dass sich Wiegand selbst ins Abseits stellte, gehört zur Wahrheit mit dazu. Im Sommer 2024 machte der desillusionierte OB schließlich den Weg für Neuwahlen frei. Dafür gebührt ihm Dank. Halle braucht einen vom Volk gewählten Oberbürgermeister im Tagesgeschäft im Ratshof und nicht auf der Anklagebank.

Dem Politikinteresse der Hallenser hat die beispiellose Affäre nicht geschadet. Schon beim ersten Urnengang vor drei Wochen lag die Wahlbeteiligung mit 47,4 Prozent so hoch wie noch nie bei einer OB-Wahl in Halle. Jetzt, da die Bundestagswahl noch dazukommt, dürfte der Wert nochmals deutlich steigen. Beobachter rechnen mit einem knappen Wahlausgang. Diese Konstellation sorgt dafür, dass in der Stadt die knisternde Spannung förmlich zu spüren ist. Besser geht es nicht.