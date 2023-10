Gruselzoo in Halle öffnet: So schaurig-schön wird es auf dem Reilsberg

Halle (Saale)/MZ - Jozsef Kriston kriecht auf dem Friedhof durch das Gebüsch und verlegt Kabel. Besucher schlendern neugierig vorbei. Kinder zücken ihre Handys. Ein Mädchen will von ihrem Vater wissen, was denn „RIP“ auf dem Grabstein bedeutet – in der deutschen Übersetzung heißt es „Ruhe in Frieden“.