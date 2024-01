Eine Gruppe Waldrappe im Bergzoo. Die Vögel waren einst in Süddeutschland heimisch, sind aber fast ausgerottet. Halles Zoo beteiligt sich mit der Aufzucht von Waldrappen an einem Arterhaltungsprogramm: Vier auf dem Reilsberg geschlüpfte Waldrapp-Küken werden derzeit in Spanien angesiedelt.

Foto: Steffen Schellhorn