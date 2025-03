Bootsschenke Marie-Hedwig am Riveufer Beliebte Bootsschenke „Marie-Hedwig“ in Halle plötzlich verschwunden: Das ist der Grund dafür

Plötzlich war am Dienstag am Riveufer in Halle die beliebte Bootsschenke „Marie-Hedwig“ verschwunden. Wo das Schiff nun ist und warum es weg ist.