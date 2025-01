Zwei Ausschussmitglieder in den Zuschauerraum verbannt: Sind Schulleiter in Halle „befangen“?

Halle (Saale)/MZ. - Es war ein eher technisches Thema, bei dem am Dienstagabend im Stadthaus ein unerwarteter Konflikt zutage trat. Als im Bildungsausschuss über die sogenannte Aufnahmesatzung diskutiert werden sollte, mit der die Platzkapazitäten an den weiterführenden Schulen festgelegt wird, mussten Andreas Slowig und Jan Riedel in den Zuschauerraum wechseln. Laut Stadtverwaltung seien sie befangen und deshalb „im Mitwirkungsverbot“. Slowig und Riedel wollten das jedoch nicht einfach so hinnehmen.