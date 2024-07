Behinderungen nach schweren Unfall in der Paul-Suhr-Straße in Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Paul-Suhr-Straße in Halle ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall an einer Haltestelle der Straßenbahn gekommen. Nach ersten Informationen war eine Person gegen 9.45 Uhr aus der Tram gestiegen und dabei von einem Auto erfasst worden. Zu den Details konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Unfallermittler seien vor Ort, hieß es. Wie schwer das Opfer verletzt ist, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Durch den Unfall kommt es zu Behinderungen im Straßenbahn- und Autoverkehr.