In Halle wurde der Robert-Franz-Ring unerwartet für den Verkehr freigegeben, was eine deutliche Entlastung für Autofahrer und Radfahrer bedeutet. Die Entscheidung kam wie aus dem Nichts.

In Richtung nördliche Innenstadt können Auto- und Radfahrer den Robert-Franz-Ring in Halle wieder befahren.

Halle (Saale)/MZ - In Halle gibt es eine Umleitung weniger: Die Sperrung des Robert-Franz-Rings in Richtung nördliche Innenstadt wurde am Mittwochmorgen kurzerhand aufgehoben. Während etwa am Moritzburgring und in der Kardinal-Albrecht-Straße Verkehrsschilder noch auf die Sperrung hinwiesen, rollten bereits wieder die Autos und Fahrräder durch die freigegebene Straße.