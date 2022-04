Baumaschinen „umetikettiert“ - Mutmaßlicher Hehler in Halle vor dem Landgericht

Halle (Saale)/MZ - Wegen Baumaschinen-Hehlerei muss sich von diesem Dienstag an ein 48-jähriger Mann vor dem Landgericht verantworten. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war er daran beteiligt, unter anderem gestohlene hochwertige Betonmischer und Sattelauflieger so zu manipulieren, dass sie gewinnbringend an Abnehmer im Ausland verkauft werden sollten. Allerdings kamen die meisten Fahrzeuge wohl nicht über die Grenze. Tatorte waren nach Erkenntnissen der Ermittler Halle und Sülzetal im Landkreis Börde, wie in der Prozessvorschau des Gerichts im April heißt. Für das Verfahren sind Termine bis in den Juni angesetzt. Der Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen. Ihm drohen sechs Monate bis zehn Jahre Haft.