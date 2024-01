Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Liederstädt/Halle (Saale)/MZ - Ein stilisierter Weihnachtsbaum leuchtet am Eingang des Landwirtschaftsbetriebs von Jan-Friedrich Rohlfing in Liederstädt bei Querfurt. Doch die Idylle trügt. Zur Stimmung der Bauern passen eher die Windböen, die über die Flur peitschen. Rohlfing, Chef des Bauernverbands Saaletal, organisiert in der bundesweiten Aktionswoche am 8. Januar den Streik der Landwirte im südlichen Sachsen-Anhalt.