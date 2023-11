Halle (Saale)/MZ - Rechtzeitig zum Start der Adventszeit gibt es für Autofahrer auf der Merseburger Straße in Halle eine vorweihnachtliche Bescherung durch die Havag. Die B91 wird am Donnerstag zwischen Rosengarten und der Kreuzung Damaschkestraße/Dieselstraße stadteinwärts wieder freigegeben. Auch die neuen Geh- und Radwege sind fertig. Die Straßenbahnen halten bereits an den neuen und vor allem barrierefreien Haltestellen.

Bauarbeiten in Halle: B91 wird stadteinwärts wieder freigegeben

„Insbesondere für die Anlieger wird sich die verkehrliche Situation deutlich verbessern. Die Bunasiedlung ist somit aus Richtung Süden und in Richtung Norden wieder an die Merseburger Straße angeschlossen“, teilte die Havag am Montag mit. Die großräumige Umleitung für den Kfz-Verkehr über die Europachaussee wird weiterhin ausgewiesen, da im in der Merseburger Straße auf der Westseite stadtauswärts noch Bauarbeiten erfolgen. Zudem gilt im nun freigegebenen Abschnitt Tempo 30, weil noch Ampelanlagen fehlen.

Laut Havag wurden auch bereits die ersten neuen von 29 Bäumen in diesem Teilstück der B91 gepflanzt. Neue Baumstandorte wurden demnach eingeordnet oder Bestandsbäume geschützt. Die Zielstellung zum Erhalt der Baumallee werde umgesetzt.