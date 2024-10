Bargeldlos durch China - Was zwei Radfahrer aus Halle in Fernost erleben

Halle (Saale)/Shangri La/MZ. - Einige chinesische Viertausender und 1.277 Fahrradkilometer haben sie seit ihrem Abflug aus Deutschland schon in den Beinen, unter anderem urplötzliche Wetterwechsel und eine nicht vorhersehbare Krankheit durchgestanden. Vor allem aber haben Monika Baumann und Christian Wagner ihre Entscheidung, von China aus ihre zweite gemeinsame große Radreise zu starten, bisher keinen Moment lang in Zweifel gezogen, wie sie am Mittwoch bei einem Internet-Telefonat aus ihrem Hotelzimmer in Shangri La, einer Stadt am Fuße des Himalayas, berichteten.