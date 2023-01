Balkonbrand: Feuerwehr muss brennenden Unrat in Halle-Neustadt löschen

Am Nachmittag musste die Feuerwehr in Halle-Neustadt einen brennenden Balkon löschen. Unrat hatte in einem leerstehenden Haus Feuer gefangen.

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstagnachmittag kam die Feuerwehr in Halle-Neustadt bei einem Balkonbrand zum Einsatz. In einem leerstehenden Haus in der Hyazinthenstraße war aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor 16 Uhr Unrat auf einem Balkon in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell mit einem C-Rohr löschen. Zum Einsatz kam die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug der Hauptwache und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Neustadt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.