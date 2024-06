Bald wieder komplett? Verein bemüht sich um Bahnhofstürme in Halle

Denkmalschutz in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Seit fast 60 Jahren sind sie aus dem Stadtbild verschwunden, abgetragen im Zuge der Bauarbeiten, bei denen Halles Hauptbahnhof ein völlig neues Aussehen erhielt. Die Aluminium-Vorhangfassade ist keine 20 Jahre später wieder entfernt worden, die markanten Kuppeln der Bahnhofstürme mitsamt Bekrönung aber kehrten nicht wieder an ihre Plätze links und rechts der Empfangshalle zurück. So würde es wohl bleiben, gäbe es nicht den unermüdlichen Bahnhofstürme-Verein um Harald Voigt, dem nun ein entscheidender Schritt gelungen ist: Dank einer Förderung der Landesinvestitionsbank konnten die Enthusiasten ein Vorprojekt in Auftrag geben, das jetzt vorliegt.