Bald keine Dienstwagen mehr für Führungskräfte der Stadt Halle?

Sie sind so selbstverständlich wie das Inventar: Dienstwagen in Verwaltungen, Behörden und städtischen Firmen. Aber sind sie noch zeitgemäß? Ein Ratsmitglied sagt nein.

Halle (Saale)/MZ - Der Oberbürgermeister hat einen, genau wie sein Stellvertreter und manche Chefs städtischer Unternehmen. Bei dem einen ist er dicker, bei dem anderen weniger stark motorisiert: Dienstwagen. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Stadtrat Detlef Wend (Mitbürger & Die Partei) will, dass personenbezogene Dienstwagen für Rathausmitarbeiter und auch bei städtischen Tochterunternehmen in Halle abgeschafft werden. Einen entsprechenden Antrag will er Ende des Monats in den Stadtrat einbringen.

Wend will, dass bei Arbeitsverträgen künftig von Dienstwagenregelungen oder anderen Zusatzvereinbarungen abgesehen wird, außer der Stadtrat entscheidet über eine Ausnahme. Der Oberbürgermeister – beziehungsweise sein Stellvertreter – soll darüber hinaus dafür sorgen, dass in allen städtischen Gesellschaften (beispielsweise Stadtwerke, EVH oder Wohnungsgesellschaften) ebenfalls keine neuen Dienstwagen für einzelne Personen mehr genehmigt werden.

„In vielen Unternehmen und Verwaltungen geht der Trend ganz klar weg vom personenbezogenen Dienstwagen hin zu Fahrzeugpools und Carsharing“, sagt Wend. Das habe unter anderem wirtschaftliche Gründe, sei aber auch gut im Sinne der Ressourcenschonung. Außerdem sei es laut Wend angesichts der Haushaltslage der Stadt „geboten“, künftig auf Dienstwagen zu verzichten. Für Wirbel hatte zuletzt der inzwischen abberufene Chef des städtischen Eigenbetriebs Kita gesorgt, der mutmaßlich illegal einen teuren Dienstwagen fuhr, obwohl er eigentlich gar nicht dazu berechtigt gewesen sein soll. Er hatte sich den Wagen kurzerhand selbst genehmigt und war erst zwei Jahre später damit aufgeflogen (die MZ berichtete).

Die Stadt hatte außerdem vor wenigen Wochen per öffentlicher Ausschreibung einen neuen Dienstwagen für Bürgermeister Geier gesucht. Man war auf der Suche nach einem Mittelklasse-Neuwagen (etwa Audi A4 oder Mercedes C-Klasse), die man für ein Jahr leasen wollte. Rund 15.000 Kilometer pro Jahr solle der Wagen genutzt werden. Ob inzwischen ein Auto gefunden wurde, ist unklar. Wiegand war zuletzt mit einer roten Mercedes-Limousine unterwegs.