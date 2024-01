Bahnstreik in Sachsen-Anhalt

Bahnstreik in Halle am 24. Januar: Nicht nur Verbindungen nach Leipzig fallen aus.

Halle (Saale)/MZ - Der sechsttägige Streik der Deutschen Bahn hat im Personenverkehr begonnen, davon betroffen sind auch Züge von und nach Halle. Am Morgen fielen etwa S-Bahnen nach Leipzig aus. Züge in Richtung Süden, etwa der RE 16 und RB 25 über Merseburg und Weißenfels, nach Naumburg sollten hingegen fahren. DB-Konkurrent Abellio hatte am Montag auf MZ-Anfrage angekündigt, dass „unsere Züge grundsätzlich fahren“, erläuterte Pressesprecher Stefan Dietrich.

Abellio bedient etwa die Strecken Halle-Merseburg-Weißenfels-Naumburg. Auch für die Verbindungen von Halle in Richtung Mansfeld und Eichsfeld sowie von Halle Richtung Norden nach Halberstadt und über den Petersberg nach Bernburg ist das Unternehmen zuständig, ebenso wie für zwei Strecken von Leipzig über Bad Dürrenberg und Weißenfels gen Thüringen. Wer von Halle nach Leipzig gelangen möchte, kann mit einem Umstieg in Großkorbetha ebenfalls ans Ziel gelangen (Fahrtdauer: circa 1,15 Stunde)

Die Deutsche Bahn bittet Reisende sich vorab über mögliche Ausfälle zu informieren, prinzipiell gibt es einen Notfahrplan, auch im Regionalverkehr. Das Verkehrsunternehmen hat außerdem eine Sonderhotline (Tel.: 08000-996633) geschaltet. Der Arbeitskampf soll laut der Gewerkschaft der Lokführer GDL bis Montagabend, 29. Januar, dauern.