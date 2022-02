Bahnreisende hängen in Halle fest, Balkonbrüstung an Hochhaus droht abzustürzen

Am Hauptbahnhopf Halle strandeten zahlreiche Zugreisende, vor dem Infostand in der großen Halle standen die Menschen Schlange.

Halle/MZ - In Neustadt rückte am Donnerstagvormittag die Feuerwehr an: Eine Balkonbrüstung war durch den Sturm offenbar so stark beschädigt worden, dass Teile davon drohten zu Boden zu fallen.

Am Hauptbahnhof Halle endete derweil am Dienstagvormittag die Fahrt für zahlreiche Fahrgäste, die aus Süddeutschland weiter Richtung Norden unterwegs waren, etwa nach Berlin. Vor dem Infostand in der Bahnhofshalle bildeten sich Schlangen. Fahrgäste ärgerten sich darüber, nicht zu wissen, wie die Fahrt für sie weitergeht.

Der Orkan Ylenia, der derzeit über Nord- und Mitteldeutschland fegt, hat somit auch Spuren in Halle hinterlassen. Wie die Stadt mitteilte, gab es allein von gestern Abend bis zum Donnerstagmrgen um 10 Uhr elf Einsätze. Zusammen mit dem nördlichen Saalekreis wurden demnach bisher 25 Einsätze in der Leitstelle bearbeitet. Es waren 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Halle und der Ortwehren Trotha, Dölau, Ammendorf und Kanena im Einsatz.

Bearbeitet beziehungweise beräumt wurden Schäden an Dächern, an einem Auto, auf Straßen durch herabgefallene Äste und Dachteile. Verletzte sind laut Angaben der Stadt bisher nicht zu verzeichnen.