Bahnhofsmission Halle feiert mit Bedürftigen Weihnachten

Sie haben nur wenig und stehen am Rand der Gesellschaft. In Halle haben Obdachlose und sozial Schwache jetzt eine schöne Bescherung erlebt.

Halle (Saale)/MZ - Normalerweise kommen täglich bis zu 60 Bedürftige in die Bahnhofsmission Halle, um dort etwas zu essen zu bekommen und sich aufzuwärmen. Am Heiligen Abend sind es mehr als doppelt so viele.