Bahn hebt neue Brücken ein - So rollt der Verkehr am Rosengarten in Halle

Die neue Argentinierbrücke wird am Rosengarten für den Einbau vorbereitet.

Halle (Saale)/MZ/dsk - Im Süden Halles wird es ab Freitag wieder ernst. Dann soll die Merseburger Straße im Bereich des Rosengartens bis zum 14. Juli voll gesperrt werden. Grund ist der Einbau von zwei großen Bahnbrücken. Genau genommen sind es drei. Die „Argentinierbrücke“ mit ihrem stählernen Fachwerk ist bereits vor Ort und wartet darauf, am Freitagabend eingehoben zu werden. Die benachbarte Rosengartenbrücke besteht aus zwei Elementen. Sie werden mit Spezialtransportern nach Halle gebracht und von einem Spezialkran auf die Widerlager gelegt.

Die Kehrseite der Medaille: Autofahrer müssen die Umleitung über die Europachaussee und die Dieselstraße nutzen, um von und wieder zur Merseburger Straße zu gelangen. An den Kreuzungen kann das zu Rückstaus führen. Zudem ist die Straßenbahn unterbrochen. Auch der Schienenersatz - durch Busse gewährleistet - muss die Umleitungsstrecke fahren. Wie die Havag mitteilt, fährt die Linie 5 der Tram aus Richtung Kröllwitz bis zur Haltestelle Theodor-Neubauer-Straße und zurück. Die Linie 5 aus Richtung Bad Dürrenberg endet am Betriebshof Rosengarten und fährt von dort aus auch wieder zurück in den Saalekreis.

Im Spätverkehr ist auch für die Linie 95, die dann aus Trotha kommt, an der Theodor-Neubauer-Straße Schluss. Zwischen Theodor-Neubauer-Straße und Ammendorf rollt der Schienenersatzverkehr (SEV). Die Anschlüsse der Linie 5 im SEV werden an den Haltestellen Damaschkestraße und Ammendorf eingerichtet. Der SEV bedient mit Ausnahme der Haltestelle S-Bahnhof Rosengarten am Fahrbahnrand alle Haltestellen zwischen Theodor-Neubauer-Straße und Ammendorf. Durch die Sperrung kommt es bis einschließlich Mittwoch, 14. Juli, zu umfangreichen Fahrplanänderungen. Aufgrund der Umsteigebeziehungen zwischen Tram und SEV verlängern sich die Fahrtzeiten.