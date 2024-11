Nach rund drei Monaten ist der Schaden im Parkhaus am Hansering wieder behoben. Ein Auto war hier durch eine Geländer gebrochen und abgestürzt.

Auto war abgestürzt: Parkhaus am Hansering in Halle ist wieder repariert

Parkhausunfall in Halle

Halle (Saale)/MZ - Rund drei Monate hat es nun gedauert, bis der Schaden im Parkhaus am Hansering vollständig behoben wurde. Hier brach am 13. August eine 64-jährige Frau mit ihrem Elektrofahrzeug durch die Schrankenanlage und anschließend durch eine Geländerabsperrung.

Die Frau stürzte mit dem Auto in das 5. Etagen tiefe Parkhaus und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. „Die konstruktiven Arbeiten konnten am Freitag abgeschlossen werden“, teilte Benjamin Diedicke vom mobilen Metallbauservice aus Halle mit. Doch ganz so einfach gestaltete sich die Reparatur nicht.

Das Auto stürzte fünf Etagen ab. (Foto: Marvin Matzulla)

„Wir haben das alte zerstörte Geländer aufwendig demontiert und eins zu eins reproduziert. Aufgrund der Art, wie es in dem Parkhaus angebracht war, war das kein leichtes Spiel. Aber wir haben es geschafft“, so Diedicke weiter. Jetzt werden noch die Baugerüste wieder abgebaut.

Reparatur am Hansering abgeschlossen: Malerarbeiten noch notwendig

Nach MZ-Informationen sind in den nächsten Tagen noch wenige Malerarbeiten notwendig, um den Ursprungszustand wieder vollständig herzustellen. Auch der Fahrstuhl, der nach dem Unfall von einem Techniker überprüft werden musste, läuft wieder tadellos.