Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Reilstraße wurden am späten Samstagabend zwei Menschen verletzt. Einer davon schwer.

Auto kracht gegen Ampelanlage: Zwei Verletzte bei Unfall in Halle

Crash in Halle

Halle (Saale)MZ/MV - Bei einem Verkehrsunfall in der Reilstraße wurden am späten Samstagabend zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Aus bisher ungeklärter Ursache krachte gegen 23 Uhr ein Auto in Höhe der Geschwister-Scholl-Straße gegen eine Ampelanlage.

Am Fahrzeug und an der Ampel entstanden erhebliche Sachschäden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.