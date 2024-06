Im Festsaal des Stadthauses kommt der Stadtrat an diesem Mittwoch ein letztes Mal in dieser Wahlperiode zusammen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Für ein letztes Mal kommt Halles Stadtrat an diesem Mittwoch in der Formation zusammen, die er fünf Jahre lang hatte. Ab Juli werden andere das Sagen haben. 28 der 56 Sitze im Rat sind bei der Kommunalwahl am 9. Juni neu vergeben worden. Die Stimmung in den einzelnen Fraktionen könnte aktuell unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite regiert die Ernüchterung nach der Wahlniederlage, auf der anderen Seite nimmt die Euphorie kein Ende.