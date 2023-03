Weil die Francke-Grundschule saniert wird, weichen die Schüler auf den Holzplatz aus. Die Stadt will aber keine Busse dorthin einsetzen. Das ärgert die Eltern.

Ausweichquartier am Holzplatz - Stadtelternrat hält Schulweg für zu gefährlich

Schulsanierung in Halle

Halle (Saale)/MZ - Den Schülern der Grundschule August Hermann Francke steht ein Umzug bevor. Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten soll der gesamte Grundschulbetrieb nach den Oster- und bis zu den Herbstferien ausgelagert werden – für insgesamt sechs Monate. In dieser Zeit kann in dem imposanten Bau mit der rötlichen Fassade inmitten der Franckeschen Stiftungen unter anderem die Brandschutzausrüstung saniert werden.

Für Streit sorgt nun der Weg zum Ausweichquartier am Holzplatz. Denn die Stadt Halle wird den Grundschülern keine Busse zur Verfügung stellen. Wenn Schüler aber auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen müssen und mindestens zwei Kilometer zwischen Haustür und der Schule am Holzplatz liegen, können Eltern bei der Stadt eine Schülerfahrkarte beantragen.

„Eine Unverschämtheit“ nennt das Thomas Senger. Der Sprecher des Stadtelternrates wirft der Stadt vor, Eltern allein zu lassen. Als sich im jüngsten Bildungsausschuss Eltern über die fehlenden Busse beschwert haben, seien sie abgebügelt worden, so Senger.

Einsatz von Bussen wurde geprüft

Die Bildungsbeigeordnete Katharina Brederlow bot in der Sitzung immerhin ein Gespräch in der Schule an. Auf MZ-Nachfrage heißt es aus der Pressestelle der Stadt: Der Einsatz von Bussen sei geprüft und abgewogen worden. Schließlich habe die Stadt eine Ermessensentscheidung getroffen. Weil die Fahrzeit mit dem ÖPNV zur Ersatzschule maximal 15 Minuten betrage. Weil zwei Tram-Linien die Ersatzschule von Haltestellen im Schulbezirk direkt anfahren. Weil das Ausweichobjekt nur 1,6 Kilometer vom jetzigen Standort entfernt liege. Und weil die Auslagerung, die Sommerferien herausgerechnet, letztlich nur 20 Wochen dauere.

Anders ist die Lage aus Sicht der Stadt im Falle der Auslagerung der Dürer-Grundschule, die derzeit ebenfalls saniert wird. Dort werden Busse eingesetzt. Weil die Schüler über 30 Minuten mit dem ÖPNV unterwegs wären und ein- oder mehrmals umsteigen müssten, so die Stadt.

Thomas Senger überzeugt das nicht. Grundschüler, insbesondere Erstklässler, haben laut dem Stadtelternratsprecher keine Erfahrung mit dem öffentlichen Nahverkehr, seien damit überfordert. Senger weist auch darauf hin, dass der Weg vieler Grundschüler zum Holzplatz über den Franckeplatz führen werde mit all seinen Querungen von Autos und Straßenbahnen. Und weil, wie Senger sagt, „der Fokus der Grundschüler nicht auf dem Straßenverkehr, sondern auf den mitlaufenden Schülern liegt“, hält er den Platz für ein großes Risiko.

Andere Lösung wird gesucht

Wenn schon keine Busse eingesetzt werden, wäre es aus seiner Sicht allemal eine bessere Lösung, die Grundschüler zu splitten und einzelne Jahrgänge in anderen Schulen oder Räumen der Uni im Bereich der Franckeschen Stiftungen zu unterrichten. Senger sagt, er habe schon entsprechende Anfragen gestartet. Er betont: „Die Stadt hat eine Fürsorgepflicht für Schüler, wenn sie ein Schulgebäude zuweist, das außerhalb liegt.“ Diese Pflicht sieht er mit der jetzigen Lösung nicht erfüllt.

Die Stadt kündigt derweil an, dass es Verkehrsbegleiter geben wird. Auch gebe es eine Übersicht, welche Schulwege mit Ampeln, Fußgängerüberwegen und verkehrsberuhigten Zonen empfiehlt. Und noch im März bekämen die Grundschüler eine Verkehrsschulung, die über mögliche Gefahren auf dem Weg zum Ausweichquartier informiere. Thomas Senger kündigt indes eine Protestaktion der Eltern an – für den ersten Tag der Auslagerung .