Halle (Saale)/MZ. - Bei Halloren in Halles Osten herrscht Partylaune. Fabrikverkauf und Café in der Delitzscher Straße sind bunt geschmückt. Eine ganze Woche lang wird das 220-jährige Bestehen der in eigenen Worten „ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands“ gefeiert. An jedem Tag soll es andere Angebote oder Aktionen geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.