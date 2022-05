Wohnungen statt kultureller Freiraum? Aus für Schorre: Warum ein Umzug für den Betreiber kaum möglich ist

Der größten Diskothek in Sachsen-Anhalt wurde der Mietvertrag gekündigt. Unklar ist auch, was zukünftig aus dem Gebäude in der Willy-Brandt-Straße wird. Hat die Stadt dem Antrag des Eigentümers auf Umnutzung des Gebäudes zugestimmt?