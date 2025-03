Halle (Saale)/MZ - Im Juni zu Karat auf die Peißnitzbühne oder im Juli ins Harzer Bergtheater, wenn Heinz Rudolf Kunze auftritt? Tickets für die Konzerte – und für viele andere Höhepunkten auch – können ab Dienstag auch im Gläsernen Büro der MZ im Hauptbahnhof Halle gekauft werden.

„Den ganzen April über werden wir immer dienstags und donnerstag von 10 bis 17 Uhr den Service anbieten und auch Fragen zu Abos beantworten“, sagt Manuela Wahrendorf. Sie ist in der MZ-Mediengruppe für Shops und Services verantwortlich. Das Angebot im Gläsernen Pavillon ist ein zeitlich begrenzter Ableger des Services-Punktes in der Rolltreppe. Dort werde weiter das komplette Programm angeboten.

Pro Tag passieren durchschnittlich etwa 45.000 Reisende den Hauptbahnhof. Und das Thema Mobilität passt auch zu Tim Ticket. „Wir öffnen die Tür nicht nur zu den Stars in Halle und der Region, sondern auch für Musicals in Hamburg, Konzerte in Berlin oder zu Veranstaltungen auf Rügen“, sagt Wahrendorf.

Unterdessen geht das Gläserne Büro am Haupteingang des Bahnhofs in seinen letzten Monat. Am Mittwoch, 2. April, kommen Vertreter des Vereins Bahnhofstürme in den Pavillon. Von 15 bis 17 Uhr beantworten sie Fragen zu den beiden Flaggentürmen, die in der DDR abgerissen wurden. Der Verein setzt sich dafür ein, dass die Türme zurückkehren.Info: Am Montag sind Dirk Skrzypczak und Jonas Kretzer von 9 bis 18 Uhr im Gläsernen Büro.