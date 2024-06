Die August-Bebel-Straße in Halle ist wegen Bauarbeiten wieder gesperrt. Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen bis Ende Juli Umleitungen in Kauf nehmen. Besonders betroffen ist auch das Restaurant Balaton.

Erneute Straßensperrung in Halle: Restaurantbesitzer verzweifelt

Bauarbeiten in der Innenstadt

Die August-Bebel-Straße an der Oper in Halle ist ab Joliot-Curie-Platz voll gesperrt.

Halle (Saale)/MZ - Vom August-Bebel-Platz kommend ging es für Autofahrer in Halle am Montagmorgen an der Oper plötzlich nicht weiter. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als umzudrehen. Ausgeschildert war die Vollsperrung zunächst nicht.