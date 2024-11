Der Blutstein in Lieskau weist auf den Rose-Rosahl-Fall hin, dessen Geschichte sogar in Japan und Südkorea bekannt ist. Dabei soll gerade seine regionale Bedeutung gestärkt werden.

Auftragsmord in Lieskau scheitert und schlägt Wellen

Lieskau/MZ. - Es war kurz nach 20 Uhr am 11. September als die Dämmerung einsetzte und der Arbeiter Rose sich in den Hinterhalt begab, um dem Zimmermann Schliebe aufzulauern. Als er einen Mann auf sich zukommen sah, zögerte er nicht lange, schoss auf ihn und schlug ihn anschließend mit dem Gewehrkolben nieder. Was Rose zu dem Zeitpunkt nicht wusste: Der Mann war nicht derjenige, den er ermorden sollte.