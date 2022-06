Auf der Buslinie 21 in Halle wird jetzt gestromert

Halle (Saale)/MZ - Als erste Stadt in Sachsen-Anhalt wird die Hallesche Verkehrs AG ab Montag drei reine Elektrobusse im regulären Linienbetrieb einsetzen. Die Busse verkehren auf der Linie 21 zwischen Kröllwitz und Neustadt. Sie haben eine Reichweite von 200 Kilometern und werden nachts im Betriebshof in der Freiimfelder Straße sowie zwischendurch an einer E-Tankstelle am Busbahnhof Kröllwitz aufgeladen.

„Wir stellen unter beweis, dass Halle die hauptstadt der E-Mibilität in Sachsen-Anhalt ist. Mit den E-Bussen erfüllen wir einen weiteren Beitrag zum Klimaschutzkonzept der Stadt“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD), der die Havag als Vorreiter bei Innovationen bezeichnete. Das Investitionsvolumen liegt bei 2,5 Millionen Euro. „Die Busse ersetzen drei Dieselfahrzeuge. Mit den neuen Bussen sammeln wir Erfahrungen, die für die Zukunft mitentscheidend sein werden“, meinte Havag-Vorstand Vinzenz Schwarz. Wie Schwarz zudem sagte, habe man die Zusage des Bundes für Fördermittel bekommen, um in einer Machbarkeitsstudie den gesamten Fuhrpark beleuchten zu können - Ziel sei die weitere Umstellung auf alternative Antriebsformen. Bis 2030, so Schwarz, könnte die komplette Flotte auf fossile Energieträger als Treibstoff umgestellt werden.