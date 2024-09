Halle (Saale)/MZ - Um den Mittelstand mit neuen Innovationspartnern aus Wissenschaft und Gründerszene zu vernetzen, hat das Bundeswirtschaftsministerium die Digital Hub Initiative ins Leben gerufen. Insgesamt 25 Digital Hubs sollen dabei deutschlandweit ein digitales Ökosystem bilden.

Eines davon – das erste in Sachsen-Anhalt – kommt nun nach Halle. Der Technologiepark Weinberg Campus in Halle und die Future Forest Initiative in Blankenburg im Harz hatten sich gemeinsam darum beworben. An den Standorten Halle und Blankenburg soll der Digital Hub „Life Science and Bioeconomy“ aufgebaut werden.

Ein entscheidender Schritt für die weitere Entwicklung

Ziel ist es, Innovationen an der Schnittstelle von digitalen Technologien, resilienten Ökosystemen, biobasierter Wirtschaft und Gesundheit zu fördern und Startups in diesen Bereichen gezielt zu unterstützen.

„Mit dem neuen Hub schaffen wir eine Plattform, die regionale Innovationspotenziale bündelt und gleichzeitig internationale Wissensströme vernetzt“, erklärt Ulf-Marten Schmieder, Geschäftsführer des Technologieparks. Dies sei „ein entscheidender Schritt, um Technologien im Bereich der Life Science und Bioeconomy voranzutreiben und gleichzeitig den Strukturwandel in Mitteldeutschland zu unterstützen“.