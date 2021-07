Auch in diesem Sommer „Feez ham“ in Halle

Halle (Saale)/MZ - Im vergangenen Jahr, im ersten Corona-Sommer, war es fast ein Geheimtipp: „Feez ham“ - das vom Förderverein Pro Halle ins Leben gerufene digitale Kneipenfestival mit einer Reihe von gastronomischen und kulturellen Angeboten, für die sich Interessenten aus Corona-Gründen zuvor anmelden mussten.

„Feez ham“ - hallisch für „Spaß haben“ - hat im vergangenen Jahr viele begeisterte Besucher gefunden. Daher hat der Förderverein für diesen Sommer eine zweite Auflage mit sieben Veranstaltungen an ganz unterschiedlichen Orten organisiert - auch in diesem Jahr wieder mit dem Ziel, zum einen der halleschen Gastronomie und den hiesigen Kunst- und Kulturschaffenden nach monatelanger Zwangspause wieder etwas Aufwind zu geben und zum anderen Menschen wieder Kulturerlebnisse zu ermöglichen.

Den Auftakt machte bereits am Mittwochabend ein Konzert mit der Ausnahme-Pianistin Ragna Schirmer im „Krug zum grünen Kranze“. Weiter geht es am 11. August mit Ulli Schwinge im Waldhotel Dölau und eine Woche später, am 18. August, treten „Die 2 lustigen Drei“ im Peißnitzhaus auf und am 25. August „So Jazz“ und das Magier-Duo Semjon Sidanov und Rene Chevaliér im Volkspark. Am 1. September ist die Band „The Ants“ in der Bergschenke zu Gast, am 8. September tritt „Buckley Chance“ im Waldkater auf, und am 21. September endet „Feez ham“ im Steintor Varieté mit einem Überraschungsgast. Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregelungen statt und sollen helfen, das kulturelle und gesellschaftliche Nachtleben in Halle mit all seinen Facetten zu bewahren.

Anmeldung möglich ab 26. Juli unter pro-halle.de/neuigkeiten