Halle (Saale)/MZ. - Waldemar geht es gar nicht gut, Nele Schmidt muss operieren. Die Medizinstudentin im sechsten Semester hat den Patienten vor sich auf dem OP-Tisch, drumherum stehen neun Kinder aus der Kita „Mauseloch“ in der frohen Zukunft. Dass Waldemar ein Plüschtier ist und an Bauch und Bein mit Reißverschlüssen versehen ist, wundert hier niemanden. Er ist Patient im „Teddybären-Krankenhaus“, in das angehende Mediziner und weitere engagierte Helfer in dieser Woche einladen.