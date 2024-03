Busse und Bahnen sollen erneut still stehen - so auch in Halle, Magdeburg und Dessau.

Halle (Saale) - Ab Donnerstag (21. März) stehen in Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau erneut Busse und Bahnen still. Wie Verdi am Mittwochnachmittag bekannt gab, scheiterten die Verhandlungen zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Sachsen-Anhalt und Verdi erneut. Es war bei bereits die dritte Verhandlungsrunde, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Verdi ruft die Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen in Dessau-Roßlau, Halle und Magdeburg und dem Burgenlandkreis vom 21. März 2024 bis 24. März 2024 ganztägig zum Warnstreik auf.