Apotheken in Halle bieten endlich digitalen Impf-Nachweise an

Einige Apotheken in Halle bieten nun den digitalen Impf-Nachweis an.

Halle (Saale)/MZ - Wer sich seinen Impfnachweis in digitaler Form wünscht, kann sich ab sofort wieder an die Apotheken in Halle wenden. „Die Sicherheitslücke wurde geschlossen“, sagt Axel Hensel von der Reil-Apotheke. Ein Test hatte im Juli aufgezeigt, dass das System nicht sicher vor Fälschern ist. Die Apotheken stoppten daraufhin die Ausgabe des digitalen Impfausweises für das Handy.

Impf-Nachweis per QR-Code

Nun ist die Leitung offenbar sicher vor Fälschern. In der Reil-Apotheke wurde den ersten Kunden nach Vorlage ihres Impfausweises bereits ein QR-Code ausgedruckt, den sie dann mit der Corona-Warn-App oder der CovPass-App scannen konnten, um von nun an ihre Impfung per App auf dem Handy nachweisen zu können.

Bei Bedarf gibt die Reil-Apotheke auch die sogenannte Immunkarte heraus. Die ist so groß wie eine Krankenkassenkarte und darauf ist ebenfalls der QR-Code mit dem Impfnachweis abgedruckt. Laut Axel Hensel ist die Immunkarte ein Angebot „für alle ohne Smartphone“.

Nicht jede Apotheke kann die Digitalisierung des Impf-Nachweises anbieten

Auch die Petrus-Apotheke in Halle hat zu Wochenbeginn wieder damit begonnen, digitale Impfnachweise zu erstellen. Wie eine Mitarbeiterin berichtet, war am Montagmorgen allerdings der Server zeitweilig überlastet. Was vermutlich daran lag, dass zahlreiche Apotheken gleichzeitig das System beansprucht haben. Denn allein in der Petrus-Apotheke wie auch in der Reil-Apotheke wurden in den letzten Wochen die Daten mehreren Kunden (mit deren Einverständnis) gesammelt, um den digitalen Nachweis sobald möglich zu erstellen.

Die Immunkarte gibt es in der Petrus-Apotheke zwar nicht, allerdings erhalten alle Kunden auch ein Schriftstück, das als Nachweis dient. Wie viele Apotheken in Halle die Digitalisierung anbieten, ist nicht bekannt. Ursula Gütle, Inhaberin der Niemeyer-Apotheke und Vorstandsmitglied im Landesapothekerverband, sagt aber: „Es wurden Updates eingespielt. Das soll nun sukzessive wieder laufen.“