Anwohner in Halle-Wörmlitz sehen mögliche Bebauung skeptisch

Fällungen auf einem Stück unberührter Natur am Rande einer Wohnsiedlung in Halles Südwesten sorgen für Unmut. Die Stadt widerspricht indes der Behauptung, dass bereits eine Baugenehmigung eingereicht wurde.

Halle (Saale)/MZ - Für manchen Anwohner war das Grundstück am Rande der Wohnbebauung in Wörmlitz stets mehr als eine bloße Brachfläche - nämlich ein Stück unberührte Natur mit natürlichem Wildwuchs und ein kleines Paradies für Tiere. Entsprechend skeptisch verfolgen sie, was auf der Fläche an der Bremer Straße Ecke Hamburger Straße passiert.