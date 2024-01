SPD will in Halle vor allem für eine soziale Wohnungspolitik stehen.

Neujahrsempfang der SPD in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Dichtes Gedränge herrscht am Dienstagabend in der SPD-Geschäftsstelle in der Großen Märkerstraße. SPD-Fraktion und SPD-Stadtverband Halle haben zum Neujahrsempfang geladen, und gekommen sind nicht nur Parteimitglieder, sondern auch viele Gäste aus Kultur und Wirtschaft sowie Vertreter anderer Parteien.