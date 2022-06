Antje Schulz (Grüne): Weckruf für gesellschaftliche Veränderung

Sie ist 30 Jahre alt • ist von Beruf Juristin • lebt in Halle • ist ledig • hat keine Kinder • trainiert in ihrer Freizeit mit ihrem Hund Agility• steht kurz vor Fertigstellung ihrer Doktorarbeit, in der sie rechtsphilosophische Grundlagenforschung betreibt

Die Juristin Antje Schulz sieht in der Politik vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten: „Wenn man etwas ändern will in der Welt, dann sind Gesetze eine gute Stellschraube.“ Dabei gibt es wohl wenige, die besser wissen als Schulz, was genau ein Gesetz eigentlich ist. Die 30-Jährige promoviert derzeit in Halle, blickt in ihrer Dissertation mit einer rechtsphilosophischen Perspektive auf das Wesen von Gesetzen und wie sich diese auf Tiere anwenden lassen.